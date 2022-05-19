Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, büyükelçilik çalışanları ve medya mensuplarının katıldığı törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Önen, yaptığı konuşmada, devam eden Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle, Çin'de öğrenim gören Türk gençlerinin henüz ülkeye dönme imkanı bulamadığını, o nedenle bu yılki kutlamayı onların yokluğunda yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, öğrencilerin durumunu yakından takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin, tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milletine boyun eğdirebileceğini sananların hayallerini boşa çıkaran bir mücadele olduğunu vurgulayan Önen, "Bir milletin esaret zincirlerinden kurtulma azminin ilk adımı 19 Mayıs, aziz ve onurlu milletimizin eşi az görülür bir yokluk içindeyken dahi işgalcilerle, iş birlikçilerle, sefaletle ve tarif edilmez fedakarlıklar göstererek, kanla, terle, imanla yürüttüğü mücadelenin adıdır." dedi.

Önen, 103 yıl önce Samsun'dan başlayıp Ankara'ya Büyük Millet Meclisine uzanan şanlı yürüyüşün "Ya istiklal ya ölüm" kararlılığının ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Böylesine önemli bir sembolün gençlerimize emanet edilmesi, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında gençlerimize olan güvenin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin aynı kararlılıkla sürdürülmesinin bağımsızlığın güvencesi ve her alanda başarıya ulaşmasının anahtarı olduğunu dile getiren Önen, "Bizlere düşen, bu fedakarca mücadeleyi verenlere ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almasını sağlayanlara karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, yüce milletimizin ve büyük devletimizin gücünü, itibarını ve şanını daha da ileriye götürmek için canla başla çalışmaktır." değerlendirmesinde bulundu.