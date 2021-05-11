Çin'de 1953 yılından bu yana en düşük nüfus artış oranı - Son Dakika

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de 2010'da 1.34 milyar olan nüfus, 2020'de yüzde 5.38 artarak 1.41 milyara çıktı. Bu oranın, 1953 yılından bu yana en düşük nüfus artış oranı olduğu belirtildi.

Nüfusun gençleştirilmesi amacıyla 2016 yılında tartışmalı "tek çocuk" politikasına son veren ve çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin veren Çin'in nüfus artış hızı dikkat çekti. 2010-2020 yılları arasında yapılan nüfus sayım sonucuna göre 2010'da 1.34 milyar olan Çin nüfusu 2020'de yüzde 5.38 artarak 1.41 milyara yükseldi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, bunun "1953 yılından bu yana en düşük nüfus artışı" olduğunu ifade etti.

2000 ve 2010 yılları arasında yüzde 0.57 olan ortalama yıllık nüfus artış oranı, son 10 yılda yüzde 0.53'e geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe, düşük doğurganlık oranının Çin'in sosyal ve ekonomik kalkınmasının doğal bir sonucu olduğunu belirtti. - PEKİN