Çin'de 200'den Fazla Popüler Uzay Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
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Çin'de 200'den Fazla Popüler Uzay Etkinliği Düzenlenecek

22.04.2022 17:39
Çin'de 200'den Fazla Popüler Uzay Etkinliği Düzenlenecek

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Sistem Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Lyu Bo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Uzay Günü yaklaşırken 200'den fazla uzay etkinliğinin gerçekleştirileceğini söyledi.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Sistem Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Lyu Bo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Uzay Günü yaklaşırken 200'den fazla uzay etkinliğinin gerçekleştirileceğini söyledi. Lyu, 24 Nisan'da kutlanacak Çin Uzay Günü ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, halka açık uzay sergileri düzenleneceğini ve akademisyenler ile uzmanların gençlere çevrimiçi ve çevrimdışı popüler bilim dersleri vereceğini söyledi. Lyu, 2022 Çin Uzay Günü'nün bilimsel bilginin öğrenilmesi, yenilikçi fikirler üretilmesi ve bilimsel ruhun ileriye taşınması konusunda halka ilham kaynağı olmasının amaçlandığını belirtti. Çin, 24 Nisan 1970'te "Dongfanghong-1" adlı ilk uydusunun uzaya fırlatılışı dolayısıyla 2016'dan itibaren 24 Nisan gününü Uzay Günü olarak kutluyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de 200'den Fazla Popüler Uzay Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika


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