Çin'de 2019'da Mobil Ödeme Bütün Otoyolları Kapsayacak

Çin Ulaştırma ve Taşımacılık Bakanlığı, mobil ödeme sisteminin bu yıl bütün otoyollardaki manuel gişeleri kapsayacağını, böylece ülkedeki kentlerin trafik kartları arasında bağlantı şebekesi kurulacağını açıkladı.

Sözcü, böylece Çin'deki 260 şehrin trafik kartları arasında bağlantı şebekesi kurulacağını ifade etti.

Edinilen bilgiye göre, Çin'de elektronik geçiş projeleri yürütülen 29 eyaletten Henan, Shandong ve Zhejiang gibi 14 eyaletteki otoyollarda halihazırda mobil ödeme sistemi kuruldu. Öte yandan Guangxi, Sha'anxi ve Beijing dahil 14 eyalette de ilgili deneme çalışmaları sürüyor.

Ulaştırma ve Taşımacılık Bakanlığı, ilgili politkaları iyileştirerek, mobil ödemenin bu yıl içinde bütün otoyollardaki manuel gişeleri kapsamasını hedefliyor.