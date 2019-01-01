Çin'de 2019 İçin Görkemli Şölen
43 dakika önce
Çin 2019'u, başkent Pekin'de düzenlenen dev organizasyonla karşıladı.
Çin
2019'u, başkent Pekin
'de düzenlenen dev organizasyonla karşıladı. 2008 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan ve 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanan stadyumdaki kutlamalarda kutup ayısı ve panda kostümlü dansçılar gösterileriyle seyircileri büyüledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:16
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