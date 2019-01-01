Son Dakika Haberleri: Çin'de 2019 İçin Görkemli Şölen

Çin'de 2019 İçin Görkemli Şölen

43 dakika önce

Çin 2019'u, başkent Pekin'de düzenlenen dev organizasyonla karşıladı.

">
Çin 2019'u, başkent Pekin'de düzenlenen dev organizasyonla karşıladı. 2008 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan ve 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanan stadyumdaki kutlamalarda kutup ayısı ve panda kostümlü dansçılar gösterileriyle seyircileri büyüledi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:16 

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 00:59:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de 2019 İçin Görkemli Şölen
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]