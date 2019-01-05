Son Dakika Haberleri: Çin'de 2019 Kar Festivali İçin 2 Bin 19 Kardan Adam

Çin'de 2019 Kar Festivali İçin 2 Bin 19 Kardan Adam

41 dakika önce

Dünyanın en büyük kar ve buz festivaline ev sahipliği yapan Çin'in Harbin kenti kardan adamların istilasına uğradı.

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Dünyanın en büyük kar ve buz festivaline ev sahipliği yapan Çin'in Harbin kenti kardan adamların istilasına uğradı. Yeni yıla 2019 kardan adamla giren kentteki festival için 110 bin metreküp buz ve 120 bin metreküp kar takviye edildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:04 

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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