Çin'de 2021'de Kişi Başına Düşen Tahıl Üretimi 483 Kilogram Oldu

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'de bir tarım yetkilisinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 2021 yılında Çin'de kişi başına düşen tahıl miktarı 483 kilograma ulaşarak uluslararası alanda kabul edilen 400 kilogramlık güvenlik çizgisinin üzerine çıktı. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakan Yardımcısı Deng Xiaogang, bir basın toplantısında, Çin'de tahıl üretiminin peş peşe yedinci yılda da 650 milyar kilogramı aşarak tahılda temel kendi kendine yeterliliği ve temel gıdada mutlak güvenliği sağladığını söyledi. Çin, geçen 10 yılda tarımsal altyapısını önemli ölçüde iyileştirdi ve tarım arazilerinin kırmızı çizgi olan 1,8 milyar mu (yaklaşık 120 milyon hektar) üzerinde kalmasını sağladı. Toplamda 900 milyon mu (yaklaşık 60 milyon hektar) yüksek standartlı tarım arazisi geliştirildi. 2022'de Çin, 6,67 milyon hektar yüksek standartlı tarım arazisi geliştirmeyi, siyah toprağın korumasına ilişkin ulusal projeleri teşvik etmeyi ve ülke çapında üçüncü toprak durumu sayımını başlatmayı hedefliyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Yanbian Kore Özerk İli'ne bağlı Guangdong köyünde olgun pirinçler görülüyor, 11 Ekim 2021. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rongcheng kentine bağlı Shangzhuang kasabasının Dalijia köyünde buğday kurutan köylüler görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde ulusal modern tarım tanıtım çiftliği olan Huangfanqu Çiftliği'nde bir çiftçi, kısa süre önce hasat ettiği buğdayları gösteriyor, 5 Haziran 2021. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Nanyang kentine bağlı Tanghe ilçesinin Huyang kasabasındaki buğday tarlası görülüyor, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Haoran/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentine bağlı Qicun kasabasının Yangling köyünde bir çiftçi, bir sorgum (süpürge darısı) tarlasında çalışıyor. (Fotoğraf: Sun Zhongzhe/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nagqu iline bağlı Nyima ilçesinin Ombu kasabasında bir çiftçi yayla arpası hasat ediyor, 23 Eylül 2021. (Fotoğraf: Purbu Zhaxi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi kentine bağlı Tancheng ilçesinde bir çiftçi mısırları tasnif ediyor, 22 Eylül 2021. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi kentine bağlı Tancheng ilçesinde bir çiftçi yeni hasat edilmiş buğdayları kontrol ediyor, 23 Haziran 2021. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)