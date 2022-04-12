Çin'de 2021 Yılında Daha Az Orman Yangını Çıktı - Son Dakika

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Bakanlık yetkilisi Peng Xiaoguo, ülkede 2021'de toplam 616 orman yangını çıktığını ve bunların arasında büyük bir yangın kaydedilmediğini söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kuruluşundan bu yana rakamın ilk kez 1000'in altına düştüğünü belirten Peng, yangından etkilenen toplam orman alanının yanı sıra ölü ve yaralı sayısının da düştüğünü sözlerine ekledi. Bakanlığa göre, Çin 2022'nin ilk çeyreğinde, 103 orman yangını ve dokuz otlak yangını bildirdi ve bu sayı genel olarak kaydedilen seviyenin altında bulunuyor.