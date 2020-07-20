Çin'de 22, Güney Kore'de 26 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Çin'de 22, Güney Kore'de 26 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 26 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 26 yeni vaka tespit edildi.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 22 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 17 yeni vaka da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 682'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 799 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 249 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen hafta yurt içi kaynaklı ilk vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19'a rastlanması üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Diğer yandan, Çinli yetkililer, ocak ve haziran ayları arasında Kovid-19 salgınıyla ilgili çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanan 5 bin 370 kişinin tutukladığını belirtti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bu kişilerin, dolandırıcılık, sahte ve kalitesiz malların üretimi ve satışı, adaletin engellenmesi ile suçlandığı kaydedildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 771'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı irtibatlı 26 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 4 yeni vakadan 2'si ise mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul'de görüldü.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de, son günlerde artışını sürdüren yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vakası sayısı da 2 bin 67'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısının 13 bin 771'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 572 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Uygur, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'de 22, Güney Kore'de 26 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika Dünya
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