Son Dakika Haberleri: Çin'de 22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam
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Çin'de 22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam

1 saat önce

Çin'de 22 yıllık intikam hissiyle komşularını öldüren kişi idam edildi.

Çin'de 22 yıl sonra işlenen intikam cinayetine idam, System.String[]
Çin'de 22 yıllık intikam hissiyle komşularını öldüren kişi idam edildi.
Şaanşi eyaletine bağlı Hancong Orta Halk Mahkemesi, Çin Yüksek Halk Mahkemesinin kararıyla 1996 yılında annesini öldüren bir komşusu ve onun iki aile üyesini intikam saikiyle öldüren Cang Koukou'nun idam edildiğini duyuruldu.
Çin Yüksek Halk Mahkemesinin açıklamasına göre, Cang'ın annesi 1996'da Vang Cıncün (17) adlı komşusu tarafından aralarında çıkan bir tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü.
Olayın ardından mahkemeye çıkan Vang'a 18 yaşından küçük olduğu için 7 yıl hapis ve yaklaşık 10 bin yüen (yaklaşık 8 bin 300 lirası) tazminat cezası verildi.
1,5 yıl süren mahkeme sonucunda idam edildi
Açıklamada, Cang'ın psikolojisinin olayın yaşandığı günden beri bozulduğu ifade edildi.
Cang, geçen yıl Çin Bahar Bayramı arifesinde köyüne dönen Vang ailesine saldırmak için yüzüne taktığı maskeyle komşularının geçeceği bir yerde saklandı.
Komşusu Vang ve onun kardeşiyle babasını kesici aletlerle "canice" öldüren Cang, yaklaşık 1,5 yıl süren mahkeme sonucunda idam edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:41 Kaynak: AA
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