Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 13:48
Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Çin'in başkenti Pekin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Çin'in başkenti Pekin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Pekin Yunus Emre Enstitüsünün, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği kutlama etkinliğinde Türk ve Çinli çocuklar birlikte eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı.

Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açık hava etkinlik alanında gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, yaptığı konuşmada, "İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, meclisin açılış günü olan 23 Nisan'ı, tüm dünya çocuklarına bayram günü olarak armağan etmiştir. Ülkemizin başvurusuyla, Birleşmiş Milletler tarafından 1979'un 'Uluslararası Çocuk Yılı' ilan edilmesinden bu yana her 23 Nisan günü Türkiye'de dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla kutlamaya devam ediyoruz." dedi.

Önen, geleceğin Türkiye'sini ve tüm dünyanın yarınlarını şekillendirecek olanların çocuklar olduğunu anımsatarak, "Bizim neslimizden aldığınız emaneti sizler inşallah çok daha ileriye taşıyacaksınız. Milletimizin en kıymetli hazinesi, gözbebeği siz kıymetli evlatlarımızsınız. Atatürk'ün deyimiyle şimdi birer kıvılcım olan sizler gelecekte alev haline geleceksiniz. Ailenize, ülkenize, milletinize ve tüm insanlığa yararlı, ahlaklı, iyi eğitimli, sorumlu, üretken bireyler haline gelmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları ve ailelerinin yanı sıra Çinli aileler ev çocukları da ilgi gösterdi. Türk ve Çinli çocuklar toplu oyunlara katılarak birlikte eğlendi.

Programda, ailesinin görevi nedeniyle Pekin'de yaşayan ve eğitimini sürdüren Lena Ekizer'in yöresel kıyafetlerle sunduğu horon gösterisi beğeniyle izlendi.???????

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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