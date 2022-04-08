Çin'de 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi

08.04.2022 09:31
Çin'de 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1540'ı yurt içi kaynaklı, 1576 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilave olarak Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 22 bin 561 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 36 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bunun bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmaya devam etmesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 824, göstermeyen 20 bin 398 vaka kaydedildi.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreliğine uzatılmıştı. Vakaların artmaya devam etmesi, nüfusu 26 milyonu aşan şehirdeki kapanmanın süreceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Kuzeybatıdaki Cilin eyaleti de benzer bir salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor. Eyalette son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 617, göstermeyen 1649 vaka saptandı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 161 bin 692 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 2 bin 644 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiği kentte Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 344'e çıktı, virüsten ölüm oranı binde 7,1 oldu.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 180 bin 591 vaka tespit edilirken 8 bin 460 kişi öldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Şanghay, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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