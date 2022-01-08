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Çin'de 24 saatte 159 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de 24 saatte 159 Kovid-19 vakası tespit edildi

08.01.2022 08:08
Çin'de 24 saatte 159 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında 24 saatte 95'i yurt içi kaynaklı 159 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin ana karasında 24 saatte 95'i yurt içi kaynaklı 159 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi, orta kesimindeki Hınan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinde yurt içi kaynaklı vakaların yol açtığı salgınlar devam ederken güneydeki Guangdong eyaletinde yerel kaynaklı 2 yeni vaka görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakaların 46'sına Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da rastlandı. Hınan'da eyalet merkezi Cıngcou'da 24, Şuçang'da 18 ve Coukou'da 1; Cıciang eyaletinde Ningbo'da 3 ve Cinhua'da 1 ve Guangdong eyaletinde Şıncın'da 2 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 64 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 295 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 359 hastanın tedavisi sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Şaanşi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'de 24 saatte 159 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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