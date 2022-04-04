Çin'de 26 milyon kişiye test yapılacak - Son Dakika
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Çin'de 26 milyon kişiye test yapılacak

04.04.2022 12:02
Çin'de 26 milyon kişiye test yapılacak

Çin'in finans merkezi Şanghay'da, Omicron mutasyonu nedeniyle artan vaka sayıları sonrasında yaklaşık 26 milyonluk kentin tamamına bugün nükleik asit testi uygulanacak.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da, Omicron mutasyonu nedeniyle artan vaka sayıları sonrasında yaklaşık 26 milyonluk kentin tamamına bugün nükleik asit testi uygulanacak.

Çin'in Şanghay kentinde, Covid-19 alarmı verildi. Artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle yaklaşık 26 milyon nüfusa sahip kentte, 1 gün içinde herkese toplu nükleit asit testi yapılacak. Şanghay'daki son dalgayı kontrol etmek için ülkenin tıbbi müdahale sistemi seferber edilirken, başta komşu eyaletlerden olmak üzere ülke genelinden yaklaşık 10 bin sağlık personelinin Şanghay'a destek için gönderildiği açıklandı. Çin ordusuna bağlı kaynaklar, 7 askeri birime mensup 2 binden fazla sağlık personelinin tedavi, test ve diğer alanlarda yardım sağlamak üzere kente sevk edildiği bilgisini verdi. Kentin bazı noktalarında, vatandaşların sabah erken saatlerde test noktalarının önünde toplanmaları gerektiği bildirildi. Toplu nükleik asit testinin 36 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, Şanghay sakinlerinden toplu nükleik asit testinden önce dün evlerinde hızlı antijen testi uygulamaları talep edilmişti. Devlet medyasında yer alan haberlerde, evlerinden çıkmamaları istenen sakinlerin kapılarına antijen test kitleri ulaştırıldığı ve vatandaşların test sonuçlarını telefon uygulamaları üzerinden sağlık sistemlerine yüklediği belirtilmişti.

VAKA SAYILARI TEDBİRLERE RAĞMEN ARTIYOR

Şanghay'da geçen hafta 2 aşamadan oluşan kısmi kapanma uygulanmaya başlanmış ve vaka sayıları hafta boyunca artış göstermişti. Kentte dün 425 semptomatik ve 8 bin 581 asemptomatik vaka tespit edilmişti. Son Covid-19 dalgasında, 60 binden fazla yeni vaka açıklanırken, henüz ölüm bildirilmemişti. Çin'de Mart ayı başından bu yana 100 binin üzerinde vaka tespit edilmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu da dün Çin anakarasında toplam 13 bin 267 yeni vaka kayda geçtiğini bildirmişti.

Çin, "dinamik sıfırlama" adını verdiği salgınla mücadele politikasıyla toplu testler ve karantina uygulamak suretiyle virüsün yayılma zincirlerini kesmeye ve salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

(Cenk Özkömür/ İHA)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Şanghay, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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