Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni Kovid-19 vakası saptandı - Son Dakika

Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 27, Güney Kore'de 67 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni Kovid-19 vakası saptandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 27, Güney Kore'de 67 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 27 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten hayatını kaybeden bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 22'sinin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 205'e yükseldi.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 352 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 410 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 373'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte 31'i yurtdışı 67 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısının 12 bin 373'e ulaştığı belirtilirken, ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle 280 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 856 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1237 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Son zamanlarda Kovid-19 çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Pekin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:23 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni Kovid-19 vakası saptandı - Son Dakika Dünya

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