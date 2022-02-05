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Çin'de 27 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de 27 Kovid-19 vakası tespit edildi

05.02.2022 07:14
Çin'de 27 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında dün 24 saatte 9'u yurt içi kaynaklı 27 Kovid-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında dün 24 saatte 9'u yurt içi kaynaklı 27 Kovid-19 vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de yerel kaynaklı 1 vaka kaydedildi. Vaka soğuk zincir taşıma sektörü çalışanlarında görülen vakalar nedeniyle bazı bölgelerin kısmi karantinaya alındığı Fıngtay ilçesinde görüldü.

Pekin sağlık yetkilileri Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, genel toplama dahil etmiyor.

Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken yaklaşık izleyici grupları özel davetle etkinliklere getiriliyor.

Pekin'deki vaka dışında Guangdong eyaletinin Şıncın, Huicou ve Yunfu şehirleri ile eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip Tiencin şehrinde 2'şer yerel vaka tespit edildi.

Yurt dışı kaynaklı 18 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 297 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1571 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 27 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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