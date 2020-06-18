Çin'de 28, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası saptandı - Son Dakika

Çin'de 28, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 28, Güney Kore'de 59 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 28, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası saptandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 28, Güney Kore'de 59 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 28 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 21'inin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı.

Böylelikle Pekin'de 12 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 158'e yükselmiş oldu.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısının 83 bin 293 olarak kaydedildiği açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 394 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Pekin yerel yönetim yetkilisi Cang Gı, kentte son günlerdeki vakaların odağındaki Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan bu yana bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle beraber evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 sefer teste tabi tutulacaklarını belirtti.

Cang, kentin sınırlarının yurt dışından ve diğer bölgelerden gelen tüm teyit edilmiş ve şüpheli Kovid-19 vakaları, ateşi olan hastalar ile yakın temasta bulundukları kişilere kapatıldığını söyledi.

Pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Pekin'de uçuşlar iptal edilmişti

Pekin'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle önceki gün kentteki alarm seviyesi "üçüncü" seviyeden "ikinci" seviyeye yükseltilmişti.

Söz konusu bu karar kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilmiş ve başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ile Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferler durdurulmuş, dün de bu havalimanlarından yapılacak 1255 uçuş iptal edilmişti.

Yetkililer, daha önce Kovid-19 vakalarında artış görülen Pekin'de yeniden seyahat kısıtlamasına başlamış; vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların, Pekin'den ayrılmalarını yasaklamıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 257'ye yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 59 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısının 12 bin 257'ye ulaştığı belirtilirken, bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 800 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1177 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Son zamanlarda görülen vakaların çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Pekin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'de 28, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası saptandı - Son Dakika Dünya

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