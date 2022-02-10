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Çin'de 29 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Çin'de 29 kişide Kovid-19 tespit edildi

10.02.2022 06:23
Çin'de 29 kişide Kovid-19 tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt içi kaynaklı 29 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt içi kaynaklı 29 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların tümü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde görüldü.

Şehre 5 Şubat'ta dönen bir kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan toplu testlerde 5 günde tespit edilen vaka sayısı 186'ya ulaştı.

Vietnam sınırındaki 3,6 milyon nüfuslu şehre giriş ve çıkışlar durdurulurken vatandaşlardan ilçeler ve metropol bölgeler arasında hareket etmemesi istenmişti.

Son 24 saatte 7'si yurt içi 22'si yurt dışı kaynaklı 29 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 663 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1428 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 29 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika


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