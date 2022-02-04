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Çin'de 29 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de 29 Kovid-19 vakası tespit edildi

04.02.2022 04:45
Çin'de 29 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında dün 24 saatte 12'si yurt içi kaynaklı 29 Kovid-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında dün 24 saatte 12'si yurt içi kaynaklı 29 Kovid-19 vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de yerel kaynaklı 1 vaka kaydedildi. Vaka kentin merkez ilçelerinden Çaoyang'da görüldü.

Pekin sağlık yetkilileri Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, genel toplama dahil etmiyor.

Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken yaklaşık izleyici grupları özel davetle etkinliklere getiriliyor.

Dün 24 saatte ülkenin diğer bölgelerinde kaydedilen yurt içi kaynaklı vakalar şöyle:

"Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 4, Huicou'da 2, eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip Tiencin şehrinde 4 ve Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 2."

Yurt dışı kaynaklı 17 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 270 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1673 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 29 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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