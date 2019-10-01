Son Dakika Haberleri: Çin'de 3 ay kampta tutulan Uygur Türkü yaşadıklarını Euronews'e anlattı
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Çin'de 3 ay kampta tutulan Uygur Türkü yaşadıklarını Euronews'e anlattı

1 saat önce

Almanya ve Hollanda dahil Avrupa'nın dört bir tarafından gelen Uygur Türkleri, Brüksel'de protesto gösterisi yaparak Çin'deki kamplarda tutulan akrabalarının, yakınlarının ve sevdiklerinin serbest bırakılması için Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu.

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Almanya ve Hollanda dahil Avrupa'nın dört bir tarafından gelen Uygur Türkleri, Brüksel'de protesto gösterisi yaparak Çin'deki kamplarda tutulan akrabalarının, yakınlarının ve sevdiklerinin serbest bırakılması için Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu.

Çin'de 3 ay kampta tutulan Uygur Türkü yaşadıklarını Euronews'e anlattı

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Brüksel, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:12 
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