Çin'de 3 ay kampta tutulan Uygur Türkü yaşadıklarını Euronews'e anlattı
1 saat önce
Almanya ve Hollanda dahil Avrupa'nın dört bir tarafından gelen Uygur Türkleri, Brüksel'de protesto gösterisi yaparak Çin'deki kamplarda tutulan akrabalarının, yakınlarının ve sevdiklerinin serbest bırakılması için Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu.
Almanya ve Hollanda dahil Avrupa'nın dört bir tarafından gelen Uygur Türkleri, Brüksel'de protesto gösterisi yaparak Çin'deki kamplarda tutulan akrabalarının, yakınlarının ve sevdiklerinin serbest bırakılması için Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:12
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