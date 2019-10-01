Çin'de 3 ay kampta tutulan Uygur Türkü yaşadıklarını Euronews'e anlattı

Almanya ve Hollanda dahil Avrupa'nın dört bir tarafından gelen Uygur Türkleri, Brüksel'de protesto gösterisi yaparak Çin'deki kamplarda tutulan akrabalarının, yakınlarının ve sevdiklerinin serbest bırakılması için Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu.