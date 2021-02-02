Çin'de 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi - Son Dakika

Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı olarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 bin sahte doz aşı ele geçirildi.

Çin polisi Pekin, Şanghay ve doğudaki Shandong eyaleti de dahil olmak üzere birçok farklı noktada sahte korona virüs aşısı üreten çeteye baskın gerçekleştirdi. Baskında piyasaya sürülmek üzere üretilen 3 bin doz sahte korona virüs aşısı ele geçirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında 80'den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, şüphelilerin en az Eylül ayından bu yana sahte aşı ürettiği, tüm sahte dozların izlendiği belirtildi.

Sahte aşıların şırıngalara salin enjekte edilmesiyle yapıldığı tespit edildi. Çin medyası, şüphelilerin sahte aşıları yurt dışına göndermeyi planladığını yazdı.

-İHA-