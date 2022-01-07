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Çin'de 3 eyaletteki yerel kaynaklı Kovid-19 salgınları devam ediyor - Son Dakika

Çin'de 3 eyaletteki yerel kaynaklı Kovid-19 salgınları devam ediyor

07.01.2022 08:55
Çin'de 3 eyaletteki yerel kaynaklı Kovid-19 salgınları devam ediyor

Çin ana karasında ülkenin kuzeyinde Şaanşi, orta kesimindeki Hınan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinde yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yol açtığı salgınlar sürüyor.

Çin ana karasında ülkenin kuzeyinde Şaanşi, orta kesimindeki Hınan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinde yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yol açtığı salgınlar sürüyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 116'si yurt içi kaynaklı 174 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 57'sine Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

13 milyon nüfuslu Şian, yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina altında bulunuyor. Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık 2021'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 1913'e ulaştı.

Hınan eyaletinde Suçang şehrinde 28, eyalet merkezi Cıngcou'da 26, Luoyang ve Guşi'de 1'er, Cıciang eyaletinde ise Ningbo'da 2 ve Cinhua'da 1 yerel vaka görüldü.

Yaklaşık 100 milyon nüfuslu Hınan eyaletindeki salgın 31 Aralık 2021'de Luoyang şehrinde yerel kaynaklı 4 vaka tespit edilmesiyle başlamıştı. Vakaların diğer şehirlere yayılmasının ardından eyalet içi ulaşım durulmuş, çok sayıda şehirde karantina ve salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.

Dün ana kara genelinde yurt dışı kaynaklı 58 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 295 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 359 hastanın tedavisi sürüyor.

"Sıfır vaka" stratejisi sorgulanıyor

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Şian'da yeni yıl günü Kovid-19 testi güncel olmadığı için hastaneye alınmayan hamile bir kadının düşük yapması tepkilere yol açmış, kentte temel gıda maddelerinin dağıtımında yaşanan sıkıntılar nedeniyle insanların değerli eşyalarını takas ettiğine dair haber ve paylaşımlar sosyal medyada yer almıştı.

Öte yandan Hınan eyaletinde tek bir vakanın görüldüğü Yucou şehrinin gece yarası karantinaya alınması, tedbirlerin enfekte olmayan kişilerin hayatına yaptığı müdahalenin boyutlarına dair tartışmaları beraberinde getirmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Şaanşi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 3 eyaletteki yerel kaynaklı Kovid-19 salgınları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 3 eyaletteki yerel kaynaklı Kovid-19 salgınları devam ediyor - Son Dakika
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