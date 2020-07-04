Çin'de 3, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Çin'de 3, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 63 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 63 yeni vaka tespit edildi.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakalardan biri başkent Pekin'de görüldü.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 545'e çıktı.

Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede, virüs tespit edilen 78 bin 509 kişi iyileşti.

Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu. Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de 63 yeni vaka

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 63 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklı 36 yeni vakadan 8'i başkent Seul'e 330 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde tespit edildi. Seul ve çevresinde görülen yeni vaka sayısı ise 28 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 30'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 283 kişi yaşamını yitirdi.

Gwangju'da, virüsün öğrenciler arasında muhtemel yayılmasını önlemek için cuma gününe kadar tüm okullarda eğitime ara verildi. Öğrencilerin internet üzerinden derslerine devam edeceği aktarıldı.

Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Seul, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:39 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'de 3, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika Dünya

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