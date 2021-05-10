Çin'de 3 leopar safari parkından kaçtı - Son Dakika

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangcou kentindeki safari parkından kaçan 3 yavru leopardan ikisi bulundu.

Asya basınındaki haberlere göre, Hangcou sakinlerinin 4 Mayıs'ta leopar gördüklerine dair yetkilileri bilgilendirmesinin ardından safari parkından leoparların kaçtığının anlaşıldığı ve arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalarda leoparlardan ikisinin bulunduğu ifade edildi.

Bu arada Çin medyasındaki haberlerde de dün bir leopara ait olduğu düşünülen pençe izlerine rastlanmasının ardından çalışmalara, motorlu paraşütler, köpekler ve insansız hava araçlarının dahil edildiği bilgisine yer verildi.

5 kişi gözaltına alındı

Yerel yetkililer, leoparların 1 hafta önce kaçtıklarının düşünüldüğünü söyledi.

Yetkililer, konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında aralarında park müdürünün de olduğu 5 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Park yönetimine tepki

Diğer yandan, sosyal medya kullanıcıları, park yönetimine hayvanların kaçışındaki sorumsuzlukları ve halkı konuyla ilgili bilgilendirmeyerek tehlikeye attıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir leoparın çay tarlasında diğerinin de yerleşim bölgesinde gezindiği görüldü.

Park yönetimi özür diledi

Diğer yandan, Hangcou Safari Parkı'ndan yapılan açıklamada, "yavru leoparların çok da saldırgan olmadığı" ve bu nedenle paniğe yol açmamak için leoparların kaçışının açığa çıkarılmadığı belirtildi.

Açıklamada, halkın zamanında bilgilendirilmemesi nedeniyle özür dilendi.

Hangcou Safari Parkı, geçici olarak ziyarete kapatıldı. Ülkenin doğusunda bulunan ve 200 hektarlık alana kurulu olan Hangcou Safari Parkı'na, turistler yoğun ilgi gösteriyor.