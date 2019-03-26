Son Dakika Haberleri: Çin'de 30 Bin Dünya Haritası İmha Edildi

Çin'de 30 Bin Dünya Haritası İmha Edildi

59 dakika önce

Çin'de Tayvan'ı bağımsız bir ülke ve Arunaçal Pradeş'i de Hindistan'ın toprağı olarak gösteren 30 bin dünya haritası imha edildi.

Çin'de 30 Bin Dünya Haritası İmha Edildi, System.String[]
Çin'de Tayvan'ı bağımsız bir ülke ve Arunaçal Pradeş'i de Hindistan'ın toprağı olarak gösteren 30 bin dünya haritası imha edildi.

Global Times'ın haberine göre, 30 bin dünya haritası, Çin'in doğusunda Şandong viyaletinde Çingdao'da gümrük görevlileri tarafından ortadan kaldırıldı.

Haritalarda "Tayvan'ın bir ülkeymiş gibi gösterildiği ve Çin-Hindistan sınırının hatalı tasvir edildiği" belirtildi.

Çin Devlet Konseyi, 2015'te "devletin egemenliğini korumak için haritaların denetimini arttırmak amacıyla" bu konuda yeni düzenlemeler getirmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin ayrıca, Hindistan'ın kuzeyindeki Arunaçal Pradeş'in kendi toprağı olduğunu iddia ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:25 Kaynak: AA

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