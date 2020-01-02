Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Son Dakika
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Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın

6 saat önce

Çin'de 30 katlı apartmanda yangın çıktı.

Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın, System.String[]

Çin'de 30 katlı apartmanda yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahalede çok sayıda itfaiye aracı kullanıldı.

Çin'in Çongçing kentindeki 30 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çok sayıda apartman sakini binadan tahliye edildi. Alevler, hızla tüm katları sararken, yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yerel medya, yangında yaralanan olmadığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangına dair görüntüler

-Alevler

-Yükselen dumanlar

- İtfaiye müdahalesi


Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
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