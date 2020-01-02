Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Son Dakika

Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın

Çin, (DHA)- Çin'de 30 katlı apartmanda yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahalede çok sayıda itfaiye aracı kullanıldı.

Çin'in Çongçing kentindeki 30 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çok sayıda apartman sakini binadan tahliye edildi. Alevler, hızla tüm katları sararken, yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yerel medya, yangında yaralanan olmadığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.