Çin'de 32 cam asma köprü ve kaydırak kapatıldı

Çin'in Hebei eyaletinde turistlerin büyük ilgi gösterdiği cam köprülerin tümü, güvenlik kaygıları nedeniyle kapatıldı.

Çin Devlet Televizyonu'na göre kapatılan 32 cam köprü, manzara izleme ve yürüyüş platformları arasında, 2017 sonunda açılan Hongyagu Köprüsü de var.

İsrailli mimar Haim Dotan tarafından tasarlanan ve iki dağ yakasını birleştiren Hongyagu, 488 metrelik uzunluğuyla Mayıs'a kadar dünyanın en uzun cam asma köprüsüydü. Yerden yüksekliği 215 metre olan köprü, aynı anda 2.000 kişiyi taşıyabiliyor.

Çin'de 2300 cam köprü var

Fotoğraf için benzersiz manzaralar sunması nedeniyle ülkede cam köprüler büyük ilgi görüyor. Çin genelinde bu tür 2 bin 300 kadar cam köprünün olduğu tahmin ediliyor. Cam kaydırak ve yürüyüş platformlarının sayısının ise bundan daha fazla olduğu belirtiliyor.

Hebei'de kapatılan bir diğer köprü ise, ziyaretçileri korkutmak için cam zemini kırılma efekti yapan Doğu Taihang yürüyüş platformu.

Neden kapatıldı?

Cam köprüleri kapatma kararı en az iki kişinin öldüğü ve bazı kişilerin yaralandığı kazalar sonrasında alındı.

Kazalar ülke genelinde cam köprü ve kaydırakların güvenliğini tartışmaya açtı.

Hükümetin ülkedeki tüm köprülerin güvenliğinin gözden geçirilmesi talimatı verdiği belirtiliyor.

Haziran'da Guangşi eyaletinde yağmur sonrası bir kişi cam kaydırağın korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti. Olayda altı kişi de yaralandı. 2017'de Hubei'de de bir turist cam köprüde öldü.

2015'te Henan eyaletinde iki hafta önce açılan bir cam köprünün zemininin çatlaması paniğe yol açmıştı.

Çin'de cam köprü furyasını Ağustos 2016'da açılan Hunan eyaletinde açılan Zhangjiajie köprüsünün başlattığı belirtiliyor. Günde sekiz bin kişinin geçmesi için tasarlanan köprüye bunun 10 katı kadar ziyaretçi akını olmuş 13 gün sonra cam yapı kapatılmıştı.