Çin'de 32, Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası saptandı - Son Dakika

Çin'de 32, Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 32, Güney Kore'de 49 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 32, Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası saptandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 32, Güney Kore'de 49 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 32 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 25'inin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylelikle Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 183'e yükselmiş oldu.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 325 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 398 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durduruldu

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durduruldu.

Pekin yerel yönetim yetkilisi Cang Gı, kentte son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan bu yana bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 sefer teste tabi tutulacaklarını belirtmişti.

Cang, kentin sınırlarının yurt dışından ve diğer bölgelerden gelen tüm teyit edilmiş ve şüpheli Kovid-19 vakaları, ateşi olan hastalarla yakın temasta bulundukları kişilere kapatıldığını söylemişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Pekin'de uçuşlar iptal edilmişti

Pekin'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle önceki gün kentteki alarm düzeyi "üçüncü" seviyeden "ikinci" seviyeye yükseltilmişti.

Söz konusu karar kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilmiş ve başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ile Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferler durdurulmuş, dün de bu havalimanlarından yapılacak 1255 uçuş iptal edilmişti.

Yetkililer, daha önce Kovid-19 vakalarında artış görülen Pekin'de yeniden seyahat kısıtlamasına başlamış, vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların Pekin'den ayrılmalarını yasaklamıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 306'ye yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 49 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısının 12 bin 306'ya ulaştığı belirtilirken, ülkede virüs nedeniyle 280 ölüm gerçekleşti.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 835 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1191 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Son zamanlarda Kovid-19 çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

Singapur'da "yeni normale dönüşün ikinci aşamasına" geçildi

Ülke basınındaki habere göre, yeni normale dönüşün ikinci aşaması kapsamında Singapur'da, bugünden itibaren perakende işletmeler, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlar, masaj salonları, parklar, spor ve diğer kamu tesisleri yeniden açıldı.

Singapur'da daha fazla sosyal ve ekonomik faaliyete imkan tanımak için Kovid-19'a karşı alınan bazı önlemler gevşetilirken, yeni süreçte kapalı mekanlarda her masada en fazla 5 kişi bulunması şartıyla yemek yenmesine izin verildi.

Alışveriş merkezleri ve büyük bağımsız perakende satış mağazaları gibi insan yoğunluğunun çok olduğu daha büyük kamusal alanların da kapasite sınırlamasına tabi olacağı duyuruldu.

Kamuya açık alanlarda 5 kişiye kadar gruplar bir araya gelebilecekken, ülkede her seviyeden öğrencinin 29 Haziran'dan itibaren günlük okula gitmeye yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Singapur'da kuaförler, çamaşırhaneler, bazı gıda perakendecileri ile evcil hayvan malzemeleri satışı yapan iş yerleri gibi bazı işletmeler 12 Mayıs'ta kademeli açılmaya başlamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 32, Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası saptandı - Son Dakika

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