Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD'de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD'de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler - Son Dakika Dünya

Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD'de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler

6 saat önce

Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD ve Taylan'da de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler.

Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD'de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler, System.String[]

Çin'in Vuhan (Wuhan) eyaletinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için 33 gündür mesai yapan Çinli doktor "aşırı çalışmaktan dolayı" hayatını kaybetti.


Adının Cong Cinşing (Zhong Jinxing) olduğu belirtilen 32 yaşındaki doktorun Çin'in güneyinde bulunan Hong Kong yakınlarındaki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 33 gün arayla mesai yaptığı ve geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Çin'de koronavirüsle mücadele kapsamında ölen doktor sayısı 8'e ulaştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı
Ayrı yaşadığı karısını öldüren koca, çocuğunun yanında intihar etti Kahramankazan'da ayrı yaşadığı kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague...

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:42:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD'de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]