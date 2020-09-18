Çin'de 38 yıllık hasreti bitiren buluşma - Son Dakika

Çin'de Su Bingde ve Huang Renxiu çiftinin 2 yaşındayken kaçırıldığı çocuklarıyla 38 yıl sonra biraraya geldi.

Çin'in Şensi bölgesinde 1982 yılında 2 yaşındayken evinden kaçırılan Jin Shui 38 yılın ardından anne ve babasıyla bir araya geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, 38 yıllık kavuşmayla ilgili konuşan baba Su Bingde, "Shui 12 Mayıs 1982 tarihinde kayboldu. Evden akraba ziyareti için çıktık. Eve gece döneceğini düşünerek kapıyı kilitlememiştik. O sırada çocuklarla uyuyan eşim Huang Renxiu, kızımızın tuvalete gitmek istemesinin üzerine uyandı. Ancak geri döndüğünde Shui'nin yatakta olmadığını fark ettiğini" diye konuştu. 38 yıldır çocuklarının hasretini çeken çifti, dün oğulları ile bir araya geldi. Polis ise, Shui'nin DNA incelemesi sonucu çiftin çocuklarına ait olduğunu açıkladı.