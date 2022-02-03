Çin'de 39 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında dün 24 saatte 21'i yurt içi kaynaklı 39 Kovid-19 vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de yerel kaynaklı 2 vaka kaydedildi. Vakaların 1'ü Fıngtay ve 1'i Daşing ilçelerinde görüldü.

Başkentteki vakaların tamamı, Delta varyantı taşıyan yerel vakalar nedeniyle kısmi karantina altına alınan yerleşimlerde tespit edildi.

Tiencin'de 9, Hıbey eyaletinin Hıdong şehrinde 2, Hongçiao ve Binhay'da 1'er, Guangdong eyaletinin Şıncın ve Yunfu şehirlerinde 4, Huicou'da 1 ve Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 1 yerel vaka belirlendi.

Yurt dışı kaynaklı 18 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 241 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1741 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.