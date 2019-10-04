Son Dakika Haberleri: Çin'de 4 ayrı trafik kazası: 10 ölü
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Çin'de 4 ayrı trafik kazası: 10 ölü

1 saat önce

Çin'in Anhui eyaletinde gerçekleşen 4 ayrı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Çin'in Anhui eyaletinde gerçekleşen 4 ayrı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 4 ayrı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yetkililer kazalara sisli havanın sebep olduğunu bildirdi. Toplamda 17 aracın dahil olduğu kazalarda 9 kişi olay yerinde,1 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişinin durumunun stabil olduğu bildirildi.

Otoyolun bir süre sonra trafiğe açıldığı bildirildi.

(İHA)

Çin'de 4 ayrı trafik kazası: 10 ölü

Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
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