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Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi - Son Dakika

Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi

08.02.2022 16:06
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi

Çinli bilim insanları, dört dakikada doğru sonuç veren yeni bir Kovid-19 testi geliştirdiklerini belirtti.

Çinli bilim insanları, dört dakikada doğru sonuç veren yeni bir Kovid-19 testi geliştirdiklerini belirtti.

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Şanghay'daki Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, sürüntülerden genetik materyali analiz etmek için mikroelektronik sensörler geliştirdiklerini ve bu sensörler sayesinde zaman alan Kovid-19 testlerine olan ihtiyacın azalabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, Kovid-19'a yol açan Sars-CoV-2'nin tespiti için taşınabilir bir prototip cihaza elektromekanik bir biyosensör entegre ettiklerini belirterek bu sayede cihazın virüsü dört dakikada tespit ettiğini vurguladı.

Geliştirilen testin Şanghay'da Kovid-19'a yakalanan 33 kişi üzerinde denendiği ve sonuçların bu kişilere daha önce yapılan PCR testleriyle tamamen uyumlu olduğu belirtildi. Testin ayrıca ateş ve grip belirtileri gösteren ancak Kovid-19 olmayan 54 kişiye de yapıldığı ve burada da "yanlış pozitif" sonuç alınmadığı ifade edildi.

Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, yeni test sayesinde güvenilir sonuca sadece 4 dakikada ulaşıldığını dile getirdi.

Bilim insanları, yöntemlerinin hız, kullanım kolaylığı, yüksek hassasiyet ve taşınabilirlik sunduğunu vurguladı.

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Genetik, Şanghay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi - Son Dakika
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