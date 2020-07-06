Çin'de 4, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Çin'de 4, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 4, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 4, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakalardan biri de başkent Pekin'de görüldü.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölen olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 557'ye çıktı.

Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede, virüs tespit edilen 78 bin 518 kişi iyileşti.

Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu. Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de 48 yeni vaka

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 24'ü yurt dışı kaynaklı 48 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 139'a çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 11 bin 848 kişi iyileşti.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 284'e yükseldi.

Yerel kaynaklı 24 yeni vakadan 7'si başkent Seul'e 330 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde görülürken, Gwangju'daki bir Budist tapınağıyla bağlantılı toplam vaka sayısının 87'ye yükseldiği kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı, artan Kovid-19 vakaları üzerine 180'i Gwangju'da olmak üzere toplam 246 okulda bugün eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların bir hafta kapalı olacağı belirtildi.

Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Pekin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'de 4, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika Dünya
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