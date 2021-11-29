Çin'de 40 gündür aranan Kuzey Koreli mahkum yakalandı - Son Dakika

Çin'de 40 gün önce cezaevinden kaçan Kuzey Koreli mahkum yakalandı.

BBC'de yer alan habere göre, Çin emniyet biriminden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Kuzey Koreli mahkumun ekim ayında Cilin kentindeki cezaevinden kaçtığı bildirildi.

Açıklamada, başına 700 bin yuan (109 bin dolar) ödül konan kaçağın 40 gün aranmasının ardından yeniden yakalanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

Kaçak yollarla Çin'e 2013'te giren Kuzey Koreli mahkum, hırsızlık ve soygun suçlamalarıyla hapse atılmıştı.

Çin, iltica edenleri mülteci yerine yasa dışı göçmen olarak kabul ediyor ve bu da ülkenin hukuk sisteminde bu kişilerin suçlu olarak görülmesine yol açıyor.