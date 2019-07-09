Son Dakika Haberleri: Çin'de 400 yıllık taş tablet bulundu!
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Çin'de 400 yıllık taş tablet bulundu!

1 saat önce

Çin'in kuzeyinde Ming Hanedanlığı (1384-1644) dönemine kadar uzanan en az 400 yıllık olduğu tahmin edilen bir taş tablet bulundu.

Çin'de 400 yıllık taş tablet bulundu!, System.String[]

Çin'in kuzeyinde Ming Hanedanlığı (1384-1644) dönemine uzanan en az 400 yıllık bir taş tablet bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, Hıbey eyaletinin Linçıng ilçesinde yer alan Puli Pagodası yakınlarında bulunan tabletin İmparator Van Li'nin (1563-1620) hükümranlık döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.

TABLETİN ÜZERİNDE TARİHİ YAZILAR BULUNUYOR

Küp şeklindeki tabletin uzunluğu 277 santimetre, genişliği 90 santimetre kalınlığı ise 30 santimetre olurken, tabletin üzerinde ihtiyaç sahiplerine lapa (pirinç) vermeyi tavsiye eden bir Puli keşişini tarif eden 748 karakterlik metin bulunuyor.

Linçıng İlçe Kültürel Miras İdaresi Yöneticisi Suo Lişia'ya göre tablet ayrıca Pagoda'nın arkeoloji kazısı ve çalışmaları için önemli materyaller sunuyor.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:33 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Van, Kültür Sanat, Dünya
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