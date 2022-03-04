Çin'de 430 milyon yıllık balık fosili bulundu - Son Dakika
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Çin'de 430 milyon yıllık balık fosili bulundu

04.03.2022 16:39
Çin'de 430 milyon yıllık balık fosili bulundu

Çin'de yaklaşık 436 milyon yıl önce yaşayan bir balık türüne ait fosil bulunduğu bildirildi.

Çin'de yaklaşık 436 milyon yıl önce yaşayan bir balık türüne ait fosil bulunduğu bildirildi.

China News Service'in (CNS) haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Çongçing şehrinde, çenesiz deniz ve tatlı su balığı soyundan olan "Galeaspida" türüne ait balık fosili bulundu.

Yetkililer, ortalama 4-5 santimetre uzunluğundaki Doğu Asya'ya özgü balığın çoğunlukla sığ denizlerde ve kıyılarda yaşadığını aktardı.

Kafasında sert bir kemik tabakası bulunan balığın fosili ile ilgili çalışmanın makalesi, Acta Geologica Sinica dergisinde yayımlandı.

Makalenin başyazarı ve Çongçing Jeoloji ve Maden Kaynakları Enstitüsünden Chen Yang, yeni keşfin, Galeaspida'nın evrimi sırasındaki süreçlerin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Balık fosilinin, jeolojik tektonik hareketlerin deniz kırmızı yataklarını oluşturduğu, Dünya'nın evrimi için kritik olan Silurian dönemine ait olduğu biliniyor. Döneme ait çok az sayıda fosil olması nedeniyle kırmızı yatakların tam jeolojik yaşı halen bilinmiyor.

Çin Bilimler Akademisinden Profesör Zhu Min, Çongçing kentinde bulunan fosilin Çin'in güneyindeki Çin'deki "Yukarı Kırmızı Yatakların" alt bölümleri ve korelasyonuna dair yeni bilgiler sağlamasının beklendiğine işaret etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya, Çongçing, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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