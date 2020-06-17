Çin'de 44 yeni koronavirüs vakası

Çin'de sağlık yetkilileri, ülkede 44 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiğini, bunlardan 33'ünün yurt içi kaynaklı ve 11'inin de dış kaynaklı olduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yayımladığı günlük raporunda, yurt içi kaynaklı vakalardan 31'inin Pekin'de, 1 vakanın Hebei ve diğerinin de Zhejiang bölgesinde tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, koronavirüs nedeniyle gün içerisinde ölüm gerçekleşmediği belirtilirken, ülkede toplam vaka sayısının 83 bin 265 olduğu ve bunlardan 78 bin 379'unun iyileştiği açıklandı. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 252 aktif vaka olduğu belirtildi.