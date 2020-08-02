Çin'de 49, Güney Kore'de 30 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 49, Güney Kore'de 30 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 49 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 49 yeni vakadan 30'u Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 3'ü Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 385'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 3 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı 748 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı irtibatlı 30 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 366'ya çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 259 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, virüse bağlı can kaybı sayısı 301'de kaldı.