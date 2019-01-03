Çin'de 5,3 Büyüklüğünde Deprem
18 dakika önce
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin
'in Sıçuan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gongşien ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.
Yerin 15 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:27 Kaynak: AA
Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı
Galatasaray'ın Peşine Düştüğü Alan, Yıllık 12 Milyon Dolar İstiyor
Bakanlık Açıkladı: Poşet Kullanımında Yüzde 70'e Varan Azalma Oldu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller