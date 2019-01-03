Son Dakika Haberleri: Çin'de 5,3 Büyüklüğünde Deprem

Çin'de 5,3 Büyüklüğünde Deprem

18 dakika önce

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'de 5,3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gongşien ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Yerin 15 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:27 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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