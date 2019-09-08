Son Dakika Haberleri: Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı
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Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı

1 saat önce

Çin'de Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremde bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 29 kişi de yaralandı.

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı, System.String[]
Çin'de Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremde bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 29 kişi de yaralandı.

Çin Deprem İzleme Merkezi, depremin yerel saatle 06.42'de meydana geldiğini duyurdu.
Çin devlet televizyonu 17 binanın yıkıldığını; 200'den fazla binanın zarar gördüğünü, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bölgede 10 binden fazla eve şu anda elektrik verilemediği; birçok tren seferinin durdurulduğu belirtildi.

Yetkililer, insanların teyakkuzda bulunmasını ve devletten gelecek ikazlara uymasını istedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yıkılan binalar ve sokaklardaki enkaz yığınları
Şehirden görüntüler


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:08 Kaynak: DHA
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Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem 1 ölü, 29 yaralı
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