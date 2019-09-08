Son Dakika Haberleri: Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı

1 saat önce

Çin'de Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremde bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 29 kişi de yaralandı.

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı, System.String[]
Çin'de Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremde bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 29 kişi de yaralandı.

Çin Deprem İzleme Merkezi, depremin yerel saatle 06.42'de meydana geldiğini duyurdu.
Çin devlet televizyonu 17 binanın yıkıldığını; 200'den fazla binanın zarar gördüğünü, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bölgede 10 binden fazla eve şu anda elektrik verilemediği; birçok tren seferinin durdurulduğu belirtildi.

Yetkililer, insanların teyakkuzda bulunmasını ve devletten gelecek ikazlara uymasını istedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem 1 ölü, 29 yaralı
Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı Rotterdam'da düğün konvoylarının önceden bildirimi zorunlu olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:23:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]