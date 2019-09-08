Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:20 Kaynak: AA
Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatı kesimindeki Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin ardından, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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