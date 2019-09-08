Son Dakika Haberleri: Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem
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Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatı kesimindeki Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin ardından, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:20 Kaynak: AA
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