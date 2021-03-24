Çin'de 5.4 büyüklüğünde deprem: 3 ölü - Son Dakika

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

Çin Deprem Ağları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel saatle 05.14'te deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Aksu vilayeti olan depremin 10 kilometre derinlikle kaydedildiği belirtildi. Depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgesel acil durum yönetimi departmanı tarafından yapılan açıklamada ise depremde 65 evde hasar oluştuğu, riskli bölgelerde yaşayan toplam 278 sakinin güvenli yerlere tahliye edildiği ifade edildi.

Depremin ardından en büyüğü 3.4 olan 10 artçı sarsıntı kaydedildiği ifade edildi.

(İHA)