Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin'in güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gong ilçesinde 5,6 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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