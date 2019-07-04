Son Dakika Haberleri: Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
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Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

48 dakika önce

Çin'in güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Çin'in güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gong ilçesinde 5,6 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:31 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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