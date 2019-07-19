Son Dakika Haberleri: Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
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Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

14 dakika önce

Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Şannan kentindeki Cona ilçesinde 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:23 Kaynak: AA
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