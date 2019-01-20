Çin'de 5 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin
'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şigazı kentinin Şaitongmoin ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:53 Kaynak: AA
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