Son Dakika Haberleri: Çin'de 5 Büyüklüğünde Deprem

Çin'de 5 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'de 5 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şigazı kentinin Şaitongmoin ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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