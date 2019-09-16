Son Dakika Haberleri: Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
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Çin'de 5 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Çin'in kuzeybatı kesiminde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'de 5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Çin'in kuzeybatı kesiminde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Cangye kentinin Gancou bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Depremin ardından Cangye'nin farklı bölgelerinde 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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