Son Dakika Haberleri: Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu
Son Dakika Dünya Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu

Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu

43 dakika önce

Çin’de komedi filmlerinde bile zor görülecek bir cinayet planı hikayesi ortaya çıktı. Mütaahhit, kendisine dava açan işadamını öldürmek üzere bir suikastçıyla anlaştı. O ona o ona derken iş 5. suikastçıya kadar ihale edildi. O da hedef kişi ile sahte ölüm pozu için anlaştı.

Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu, System.String[]

Çin'de komedi filmlerinde bile zor görülecek bir cinayet planı hikayesi ortaya çıktı. Müteahhit, kendisine dava açan işadamını öldürmek üzere bir suikastçıyla anlaştı. Ancak işi alan suikastçı yarı fiyatına başkasına devretti. Yeni suikastçı da işi başkasına devretti. Devrede devrede sonunda ihale 5. suikastçıya kadar geldi. O da bu paraya değmeyeceği için öldürülmesi istenen kişiye giderek durumu anlattı ve bir cinayet sahnesi kurgulayarak sahte ölüm fotoğrafı çekti. Ancak olay mahkemede son bulurken adamı öldürmeyi kabul eden 5 kişi de farklı hapis cezalarına çarptırıldı.


Çin'in Nanning kentinde görülen davaya göre olay şu şekilde gerçekleşti. 2013 yılında işadamı Wei, müteahhit Qin Youhui'ye dava açtı. Pahalı bir mahkeme sürecinden ve her şeyini kaybetmekten korkan Qin 282 bin dolar karşılığında Xi Guangan ile davacının ortadan kaldırılması için anlaştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Soçi mutabakatına ilk yorum: Faydalı olmasını umuyoruz
İstanbul'da şişli dehşet! Önüne gelene saldıran adam, mahalleyi canından bezdirdi Teröristlere verilen 150 saatlik süreç başlarken Tel Abyad'da patlama oldu: 3 ölü, 10 yaralı 'Eşim kayıp' diye TV programlarına çıkan zanlı, cinayeti itiraf etti: Eşimi yakarak öldürdüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 18:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]