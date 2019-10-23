Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu

Çin'de komedi filmlerinde bile zor görülecek bir cinayet planı hikayesi ortaya çıktı. Müteahhit, kendisine dava açan işadamını öldürmek üzere bir suikastçıyla anlaştı. Ancak işi alan suikastçı yarı fiyatına başkasına devretti. Yeni suikastçı da işi başkasına devretti. Devrede devrede sonunda ihale 5. suikastçıya kadar geldi. O da bu paraya değmeyeceği için öldürülmesi istenen kişiye giderek durumu anlattı ve bir cinayet sahnesi kurgulayarak sahte ölüm fotoğrafı çekti. Ancak olay mahkemede son bulurken adamı öldürmeyi kabul eden 5 kişi de farklı hapis cezalarına çarptırıldı.



Çin'in Nanning kentinde görülen davaya göre olay şu şekilde gerçekleşti. 2013 yılında işadamı Wei, müteahhit Qin Youhui'ye dava açtı. Pahalı bir mahkeme sürecinden ve her şeyini kaybetmekten korkan Qin 282 bin dolar karşılığında Xi Guangan ile davacının ortadan kaldırılması için anlaştı.